2021/11/30 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علق الإسرائيلي على استئناف المباحثات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا، وأكد “استعداده لكل الاحتمالات”.وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف: “على الصعيد العسكري، استعد الجيش الإسرائيلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي حول مباحثات إيران النووية: مستعدون لجميع الاحتمالات المركز الخبري الوطني.

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