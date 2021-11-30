النزاهة تعلن ضبط مئات التقارير الصحية المزورة في الديوانية

2021/11/30 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهـة، اليوم الثلاثاء، ضبط مئات التقاريـر الصـحية المـزورة في الـديوانيَّة.وذكرت الهيئة في بيان: إنه “بمُتابعةٍ مُباشرةٍ من رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة القاضي (علاء جواد الساعدي)، ومن خلال عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة … Readmore

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