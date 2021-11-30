2021/11/30 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط مئات التقارير الصحية المزورة في الديوانية، مشيرة إلى انها أرسلت إلى مؤسسات مختلفة في المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (30 تشرين الثاني 2021)، أنه "بمتابعة مباشرة من رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي (علاء جواد الساعدي)، ومن خلال عملية ضبط نوعية، تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية من ضبط مئات التقارير الصحية المزورة".

وأضاف البيان، ان "الفريق التحقيقي المؤلف في مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الديوانية تمكن من ضبط (460) تقريرا صحيا مزورا في شعبة اللجان الصحية في دائرة صحة المحافظة"، موضحا أن "التقارير الصحية المزورة تبين، من خلال المتابعة، أنها أرسلت إلى مؤسسات مختلفة في المحافظة".

وتابع، ان "عملية التدقيق والتحقيق في مئات التقارير الصحية قادت إلى أن تلك التقارير أرسلت إلى دوائر، كان من بينها التقاعد والمرور وذوي الاحتياجات الخاصة، وكل حسب موضوعه"، لافتا إلى أن "العملية شملت أيضا ضبط أختام كل من رئيس وأعضاء اللجان الطبية، مشيرا الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات، وسيتم عرضها على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة بصددها".

وكان رئيس الهيئة قد حث، خلال زيارته مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، على أهمية تسريع وتيرة عمليات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميداني؛ بغية استشعار حاجة المواطنين، ووضع حد لحالات الابتزاز والمساومة وطلب الرشى التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعة الدوائر الحكومية، وفقا للبيان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: تقارير مزورة ارسلت إلى مؤسسات حكومية مختلفة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: تقارير مزورة ارسلت إلى مؤسسات حكومية مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).