2021/11/30 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

صول وفد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى محافظة نينوى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان وفد من التيار الصدري يضم حازم الاعرجي وحاكم الزاملي وعدد من الشخصيات الاخرى وصلوا ظهر اليوم الى محافظة نينوى.

واضاف ان الوفد التقى بمحافظة نينوى نجم الجبوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الصدر يصل إلى الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الصدر يصل إلى الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).