المثنى تعلن المبالغ التي استلمتها ضمن موازنة 2021 وأبواب صرفها

2021/11/30 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن المبالغ المستلمة ضمن موازنة ٢٠٢١.

وقال نائب المحافظ سامي نعمة لـ(بغداد اليوم) ان "المبلغ المخصص ضمن تخصيصات الخطة الاستثمارية وتنمية الأقاليم في موازنة العام الحالي بلغت ٢٣٠ مليار دينار".

واضاف ان "هذه المبالغ توزعت على قسمين الخطة الاستثمارية ١٣٠ مليار وتنمية الاقاليم ١٠٠ مليار دينار"، مضيفا انه "تم صرف جزء من هذا المبلغ والمتبقي اعدت مشاريع ارسلت لوزارة التخطيط لغرض المصادقة عليها".

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