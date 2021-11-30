أمريكا تسجل 44٪ من حالات الانتحار العالمية بالأسلحة النارية وهذا تصنيف الدول العربية

2021/11/30 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الدول المصنفة بأعلى حالات الانتحار بالأسلحة النارية، تصدرت العراق عربيًا القائمة لتسجل 428 حالة خلال عام 2019، نعرض لكم نظرة على ترتيب الدول العربية وفقًا لحالات الانتحار المرتبطة بالأسلحة النارية خلال عام 2019.

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