2021/11/30 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يؤكد أهمية إقرار مشروع الصندوق السيادي للطاقة المركز الخبري الوطني.

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