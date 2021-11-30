شرطة النجف تنفي ’وقوع انفجار في المدينة القديمة’ وتتوعد مروجي الخبر بإجراءات قانونية

2021/11/30 | 12:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت مديرية شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، وقوع انفجار في المدينة القديمة بالمحافظة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس"، (30 تشرين الثاني 2021)، إنه "تنفي مديرية شرطة محافظة النجف الخبر أدناه، كونه خبر كاذب وعار عن الصحة".

وأضافت، "وتدعوكم المديرية إلى عدم تصديق الإشاعات الكاذبة والمغرضة التي تستهدف أمن المدينة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي هذا الخبر".

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