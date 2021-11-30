إعتقال 10 متهمين بالدكة العشائرية في بغداد

2021/11/30 | 12:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، إعتقال 10 متهمين بالدكة العشائرية ومصادرة أسلحتهم.وذكرت قيادة العمليات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد للحد من النزاعات والمشاجرات وظاهرة (الدكة العشائرية) وملاحقة مرتكبيها والاستجابة الفورية لمناشدات …

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