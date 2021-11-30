وزير النفط: الصندوق السيادي للطاقة سيغطي الحاجة المحلية من الكهرباء بأقل كلفة

2021/11/30 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل،اليوم الثلاثاء،أن الصندوق السيادي للطاقة سيغطي الحاجة المحلية من الكهرباء بأقل كلفة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن" رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيلأكد أهمية إقرار مشروع الصندوق السيادي للطاقة في تمويل مشاريع الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة ، دعماً للاقتصاد الوطني وضماناً لحقوق الأجيال القادمة ،جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للمجلس".وأضاف أن "مشروع الصندوق السيادي للطاقة كان من أهم المشاريع التي تمت مناقشتها لأهميته وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية استثمارها وتنميتها ، من خلال برامج ومشاريع واعدة ،وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم ، منها دعم مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة ، والمشاريع الاستثمارية التي تهدف الى انشاء طاقة نظيفة مُستدامة صديقة للبيئة".وأضاف أن"هذا الصندوق من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة من خلال تمويل ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة ، فضلاً عن أهميته في تحقيق المرونة في تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالطاقة، فضلاً عن دعم وتشجيع المشاريع التي تنفذها القطاعات غير الحكومية" . وأشار الى أن"من أهداف الصندوق أيضا، العمل على توفير وتغطية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية بأقل كلفة ، ووفقاً للمعايير البيئية السليمة".وأوضح أن"المجلس ناقش خلال اجتماعه أيضاً مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة ،وهو من المشاريع المهمة جداً، حيث تمت استضافة لجنة الأمر الديواني 54، مشيراً الى أن "القانون سيعمل على وضع مجموعة تشريعات وتعليمات ستنظم صناعة الطاقة المتجددة في البلاد مع التأكيد على دور الوزارات المعنية بالموضوع وهي ( البيئة والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا)".وعبر رئيس المجلس الوزاري للطاقة" عن أمله في أن يُقر هذا المشروع بعد مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهو من المشاريع المهمة التي لا بد أن تحظى باهتمام مجلس النواب المقبل،لافتاً الى أن"المجلس الوزاري للطاقة ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله ، واتخذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها" .

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