طيران الامارات: الاسابيع القادمة ستسبب صدمة لقطاع الطيران

2021/11/30 | 12:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن الأسابيع القليلة المقبلة حرجة لقطاع الطيران العالمي، معتبرة ان متحور أوميكرون سيسبب صدمات قوية لقطاع الطيران عالمياً.

كان الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، قد توقع أن تُشغل الناقلة أسطولها بالكامل وتستعيد 100% من شبكة وجهاتها العالمية في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في 1 أبريل 2022.

وقال كاظم إن ذلك يأتي في ظل تزايد الطلب على السفر لمختلف الوجهات، واستمرار الدول في فتح مطاراتها ورفع القيود على حركة الطيران والسفر.

وأشار كاظم إلى أن طيران الإمارات تغطي في المرحلة الحالية ما يقارب 90% من عدد وجهاتها ما قبل الجائحة، بما يشمل أغلب الوجهات الرئيسة، مع استمرار إغلاق بعض المطارات الثانوية أمام حركة الطيران، مؤكداً أن الشركة مستعدة لرفع عدد وجهاتها حال توافر الفرص لذلك، بحسب ما نقلته صحيفة “البيان” الإماراتية.

وقال مسؤول بدائرة الشحن في طيران الإمارات، مؤخراً، إن الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ستستمر في التأثير على حركة الشحن حتى نهاية العام المقبل على الأقل، وقد يمتد التأثير إلى ما بعد 2022، إذ إن شركات الإمداد والتموين تعاني من نقص العمالة مع ارتفاع الطلب.

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