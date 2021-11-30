2021/11/30 | 12:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن عدد

الطلبة الذين تم اعتقالهم على خلفية

التظاهرات الأخيرة التي حدثت في محافظة

السليمانية على خلفية التظاهرات

الأخيرة.

وقال المصدر، إن “حوالي 300 طالب جرى

اعتقالهم على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (300 طالب جرى اعتقالهم على مدى 5 أيام في احتجاجات شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (300 طالب جرى اعتقالهم على مدى 5 أيام في احتجاجات شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).