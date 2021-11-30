رويترز تتناول حرفة صناعة السبع عيون التراثية في كربلاء المقدسة

2021/11/30 | 12:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة "رويترز" العالمية الشهيرة، تقريراً مصوّراً عن حرفة الـ "سبع عيون" التي تشتهر بها مدينة كربلاء المقدسة.

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