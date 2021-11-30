2021/11/30 | 12:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، من إجراءات تثبيت المتعاقدين على الملاك، محددة موعد إنهاء ملف الطعون وإعلان النتائج النهائية.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح تابعه NRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "إجراءات تثبيت المتعاقدين على ملاك المفوضية انتهت، وما تبقى هو إصدار الأوامر الإدارية خلال اليومين القادمين من الذين أنهوا (5) سنوات حسب ما صدر من مجلس الوزراء".

وأعرب جميل عن أمله بأن "تشمل الموازنة القادمة وجبة جديدة من المتعاقدين الذين لديهم خدمة ما يقارب (5) سنوات وتثبيتهم العام القادم".

وبشأن الطعون، اوضح، أن "الهيئة القضائية سترد خلال الساعات القادمة نتائج الطعون وسينتهي ملف 1436 طعناً"، مشيراً الى أن "الهيئة القضائية قد أكملت ما عليها لهذه الطعون ،وربما سيكون إعلان النتائج نهاية الأسبوع الحالي".

ووافقت وزارة المالية، في وقت سابق، على تثبيت 1352شخصا متعاقدا على ملاك مفوضية الانتخابات.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن اخر تطورات تثبيت العقود.. وتحدد موعد اعلان نتائج الطعون) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن اخر تطورات تثبيت العقود.. وتحدد موعد اعلان نتائج الطعون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).