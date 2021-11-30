قناة الايام تنشر النتائج النهائية للانتخابات العراقية واسماء الفائزين

2021/11/30 | 12:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ تحصل موقع الايام نيوز، على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول المنصرم.وأبلغ مصدر مطلع الايام نيوز، إن -الملف المرفق- يعد تحديثاً للنتائج والتي من المؤمل ارسالها للمحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها.للإطلاع على كامل النتائج اضغط نتائج

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