2021/11/30 | 12:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ضرورة وتجاوز حالة الانسداد السياسي و"الانتصار لحلول وطنية ودستورية" تحمي المصالح العليا للبلد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "برهم صالح استقبل رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم".

وأوضح البيان، أنّ الاجتماع شهد "مناقشة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية في البلد، والتأكيد على ضرورة تعزيز استقرار البلد وحماية أمنه والسلم الأهلي والمجتمعي، ودعم القوات الأمنية في مواجهة خلايا داعش، والعمل على توحيد الصف الوطني وتجاوز حالة الانسداد السياسي والانتصار لحلول وطنية ودستورية تحمي المصالح العليا للبلد".

كما أكّد الجانبان، وفق البيان، على "حماية المسار الديمقراطي وحسم الطعون الانتخابية وفق القانون وعبر الهيئة القضائية المختصة، وتبنّي أقصى درجات الشفافية والمهنية لتكون مخرجاتها قانونية ودستورية تُمهد لتشكيل مجلس نواب وحكومة مقتدرين يلبيان تطلعات المواطنين في حياة حرة كريمة".

اقرأ/ي أيضًا:

الصدر يقطع الطريق على "الإطار": سئمنا "خلطة العطار" وصارحنا طهران

دولة القانون ينفي عقد اجتماع مع الصدر: المالكي لم يسافر إلى إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح والحكيم يحددان شكل الحلّ المطلوب لأزمة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح والحكيم يحددان شكل الحلّ المطلوب لأزمة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).