2021/11/30 | 12:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nkxun-Z6c74

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو الأشد عدوى وخطورة يحدثنامعاون مدير عام صحة النجف-علاء باقر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو الأشد عدوى وخطورة يحدثنامعاون مدير عام صحة النجف-علاء باقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).