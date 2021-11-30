الحلف الأطلسي يراقب التعزيزات الروسية على حدود أوكرانيا وسط مخاوف من توغل

2021/11/30 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ماكس ديلاني يلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الثلاثاء لمناقشة التصدي لتعزيزات عسكرية روسية عند الحدود مع أوكرانيا وسط قلق من احتمال أن يكون الكرملين يستعد لعملية توغل.ويأتي الاجتماع المقرر في ريغا عاصمة لاتفيا، وسط أجواء متوترة … Readmore

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