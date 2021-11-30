(بغداد اليوم) تنشر آخر تحديث لنتائج الانتخابات العراقية - عاجل

2021/11/30 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اخر تحديث لنتائج الانتخابات والتي من المؤمل ارسالها للمحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها.

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