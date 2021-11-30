الحكم بالسجن المؤبد على متهم يتاجر بالمخدرات في النجف

2021/11/30 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدرت محكمة جنايات النجف، ، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد على متهم يتاجر بالمخدرات.

وقال مصدر قضائي لـ( بغداد اليوم )، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن المؤبد على متهم يتاجر بالمخدرات".

واضاف انه "تم ضبط بحوزته 4 كغم من المواد المخدرة".

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