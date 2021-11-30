نقوش صخرية قديمة في صحراء قطر.. إلامَ ترمز؟

2021/11/30 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشتمل "النقوش الصخرية" البالغ عددها 900 في الجساسية على تجسيدات فريدة للسفن الشراعية وأشكال أكواب غير عادية، ما برحت لغزًا للخبراء الذين يقولون إن معناها الحقيقي قد ضاع مع مرور الزمن.

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