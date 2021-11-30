وزير النفط يدعو لإقرار الصندوق السيادي للطاقة ضماناً لحقوق الأجيال

2021/11/30 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، إلى إقرار مشروع "الصندوق السيادي" في تمويل مشاريع الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، مؤكداً أهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان حقوق الأجيال القادمة .

وقال عبد الجبار في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه ترأس، اليوم، الاجتماع الاسبوعي للمجلس، مبيناً أن مشروع الصندوق السيادي للطاقة كان من اهم المشاريع التي تم مناقشتها لاهميته وأهدافه التي تتمحور حول تحقيق العدالة في توزيع الإيرادات المتأتية من النفط والغاز، وكيفية أستثمارها وتنميتها ، من خلال برامج ومشاريع واعدة، وخطط واضحة تتناسب مع التطور الكبير في العالم.

ومن تلك المشاريع، أوضح عبد الجبار، "دعم مشاريع الطاقة الكهربائية والمتجددة، والمشاريع الاستثمارية التي تهدف الى انشاء طاقة نظيفة مُستدامة صديقة للبيئة"، مشيراً إلى أنه "من شأن هذا الصندوق ان يحقق التنمية المستدامة من خلال تمويل ودعم عمليات الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، فضلاً عن أهميته في تحقيق المرونة بتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالطاقة، فضلاً عن دعم وتشجيع المشاريع التي تنفذها القطاعات غير الحكومية".

وأضاف وزير النفط أن "من أهداف الصندوق أيضا، العمل على توفير وتغطية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية بأقل كلفة، ووفقاً لمعايير البيئة السليمة".

وأشار إلى أن "المجلس ناقش خلال اجتماعه أيضاً مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة وهو من المشاريع المهمة جداً، حيث تم استضافة لجنة الأمر الديواني 54"، موضحاً أن "القانون سيعمل على وضع مجموعة تشريعات وتعليمات ستنظم صناعة الطاقة المتجددة في البلاد مع التأكيد على دور الوزارات المعنية بالموضوع وهي ( البيئة والكهرباء والعلوم والتكنولوجيا)".

وعبر رئيس المجلس الوزاري للطاقة عن أمله في أن "يقر هذا المشروع بعد مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وهو من المشاريع المهمة التي لابد أن تحظى باهتمام مجلس النواب المقبل".

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