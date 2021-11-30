حملة اعتقالات في الأماكن الدينية والترفيهية تطال ’متسولين أجانب’ خالفوا شروط الإقامة

2021/11/30 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية شؤون الإقامة/ بغداد، الثلاثاء، القبض على 40 متسولاً أجنبياً لمخالفتهم شروط الإقامة، وذلك من خلال حملات جابت أماكن دينية وترفيهية.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، إنه "انتشرت في الآوانة الأخير ظاهرة المتسولين الأجانب من الجنسية الآسيوية في بغداد قرب التقاطعات والساحات العامة وفي الأماكن الدينية والترفيهية ممن يحملون عاهات وتشوهات جسدية، يستدرون بها تعاطف المارة".

وأضافت، "حيث شرعت مديرية شوؤن الاقامة ببغداد في منطقة البياع، بحملة واسعة وبجهود استثنائية وبالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي الوطني واستخبارات الوافدين والقوة الماسكة للأرض، حيث تم إلقاء القبض على ٤٠ شخصاً يحملون الجنسية الآسيوية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومن ثم إبعادهم خارج الأراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧".

وتابع، "وننوه الى أن جهود مديريتنا مستمرة في ملاحقة الاجانب المخالفين، ونهيب بمواطنينا الأعزاء بعدم ايواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام".

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