2021/11/30 | 13:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العسكري في اليمن، الذي تقوده السعودية، فجر الثلاثاء، أنه استهدف "موقعاً سرياً" لخبراء الحرس الثوري الإيراني داخل العاصمة صنعاء والتي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن.. "التحالف" يعلن تدمير "موقعا سريا" للحرس الثوري الإيراني في صنعاء ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليمن.. "التحالف" يعلن تدمير "موقعا سريا" للحرس الثوري الإيراني في صنعاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).