التربية توضح بشأن الدوام الحضوري لخمسة أيام في المدارس الأهلية

2021/11/30 | 13:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيديأصدرت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن الدوام الحضوري لخمسة أيام في المدارس الأهلية، فيما أشارت الى أن إدارات المدارس قامت بتعويض المدرسين بيوم بديل عن عطلة السبت.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة حددت أربعة أيام دوام حضوري للطلبة، وخمسة أيام للملاكات التدريسية، كما أنها علقت عطلة يوم السبت"، لافتاً الى أن "إدارات المدارس تقوم بتعويض المدرسين والمعلمين بيوم واحد بدلاً من يوم السبت".وأضاف أن "بعض المدارس تعاني من نقص الملاكات ،ما تضطر الإدارة بجعل دوام المدرسين والمعلمين ستة أيام"، مؤكداً أن "ما يسري من قرارات على المدارس الحكومية يسري على الأهلية منها، لاسيما بشأن الدوام".وأشار الى أن "المدارس الأهلية لديها عقد ارتباط مع الأهالي، ومن الممكن اعتبار اليوم الخامس كدوام حضوري بمثابة دروس تقوية أو مراجعة".وحول الفرق الطبية الموجودة في المدارس ذكر فاروق أن "الفرق الطبية تزور المدارس ،وهناك نوع من الارتباط بينها وبين المدارس"، داعياً الى "الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المدرسة وخارجها".

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