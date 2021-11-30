2021/11/30 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الثلاثاء، نتائج عملية استباقية وصلت الى حدود منفذ عرعر المحاذي للسعودية.وقال مدير قسم الإعلام في القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح صحافي، “القيادة نفذت عملية استباقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية أمنية استباقية من كربلاء لـ”عرعر” المركز الخبري الوطني.

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