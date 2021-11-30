2021/11/30 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اتهم ممثل التيار الصدري حازم الاعرجي يوم الثلاثاء، مليشيات بالسيطرة على مدينة الموصل، معربا عن خشيته من عودة تنظيم داعش الى المدينة.وقال الاعرجي من جامع الباشا بالموصل بعد الصلاة ولقاء عدد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل الصدر من الموصل: الوضع في خطر والميليشيات تتاجر بالمدينة المركز الخبري الوطني.

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