2021/11/30 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شؤون الإقامة/ بغداد، الثلاثاء، القبض على 40 متسولاً أجنبياً لمخالفتهم شروط الإقامة، وذلك من خلال حملات جابت أماكن دينية وترفيهية.وقالت المديرية في بيان، إنه “انتشرت في الآوانة الأخير ظاهرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 40 متسولًا أجنبياً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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