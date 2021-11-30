تظاهرة طلابية امام مبنى تربية كربلاء

2021/11/30 | 13:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبين وزارة التربية اعادة العمل بمنحهم دور ثالث للطلبة المكملين مراعاة للظروف.

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