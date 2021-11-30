مفوضية الانتخابات تحدد موعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية

2021/11/30 | 13:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن تعلن المفوضية المستقلة العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء النتائج النهائية للانتخابات العراقية.وستعلن مفوضية الانتخابات مساء اليوم، النتائج النهائية للانتخابات، بعد استكمال كافة اجراءات التحقيق بالطعون التي قدمتها الكيانات والكتل السياسية حول النتائج الأولية التي ظهرت الشهر الماضي.… Readmore

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