وزير النفط العراقي: الصندوق السيادي للطاقة ضمان لحقوق الأجيال القادمة

2021/11/30 | 13:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس المجلس الوزاري للطاقة، وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اليوم الثلاثاء، أهمية إقرار مشروع الصندوق السيادي للطاقة؛ في تمويل مشاريع الاستثمار طويلة الأمد في قطاع الطاقة، دعماً للاقتصاد الوطني وضماناً لحقوق الأجيال …

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