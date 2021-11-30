الصدر يبعث رسالة إلى مسؤول حكومي

2021/11/30 | 13:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقل وفد ممثل عن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، رسالة من الأخير إلى محافظ نينوى، نجم الجبوري.

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان اليوم (30 تشرين الثاني 2021)، ان الاخير "استقبل وفدا ممثلا عن سماحة السيد مقتدى الصدر برئاسة السيد حازم الاعرجي يرافقه القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي".

وأضاف البيان، انه "تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي المحافظة التباحث حول عدد من الملفات والقضايا التي اشار اليها السيد الصدر في رسالة نقلها الوفد الى الجبوري بما يخص مدينة الموصل والتاكيد على دعمه لجهود المحافظ وادارته المحلية في مجالات الاعمار واعادة النازحين وغيرها من الملفات".

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