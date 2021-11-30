فرنسا تدعو بريطانيا إلى الحد من “جاذبيتها” للمهاجرين

2021/11/30 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن بلاده تدعو السلطات البريطانية إلى “الحد من جاذبيتها الاقتصادية” للمهاجرين.وأوضح دارمانان في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” أنه “بمجرد وصول المهاجرين إلى بريطانيا، يصبحون واثقين إلى حد ما في قدرتهم على البقاء هناك، … Readmore

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