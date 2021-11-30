2021/11/30 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع “ماساك” التركي تخص العمليات المالية المشبوهة وغسيل الاموال.وقال البنك في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “انطلاقاً من التعاون بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم للحد من عمليات غسل الاموال المركز الخبري الوطني.

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