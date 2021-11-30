2021/11/30 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تمكن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على مبتز الالكتروني في البصرة.وذكرت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أنه "للحد من حالات الابتزاز الالكتروني، وبعد إحالة إحدى القضايا بحق أسرة بمحافظة البصرة من قبل قاضي التحقيق، وبعد جمع المعلومات وخلال البحث والتحري في القضية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهم (أ_ ر_ ج_ ش_ )، والصادرة بحقه أمر قبض قضائي وفق المادة (430) من قانون العقوبات العراقي بقضية أخرى".واضافت انه "بعد تكثيف الجهد الاستخباري تم التوصل الى المتهم ومواجهته بالأدلة والحقائق، حيث اعترف بارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني بحق المشتكية (م_ ع_ ) من خلال قيامه بإرسال صور عائلية ورسائل تحتوي كلمات نابية"، لافتة الى انه " تم تصديق أقوال المتهم قضائيا بالاعتراف وتم توقيفه".

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