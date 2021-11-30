أهالي مدينة الصدر يوجهون نداءً لأمانة بغداد: اعماركم نعمة ام نقمة؟

2021/11/30 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعد انطلاق حملة إعمار مدينة الصدر، قوبلت هذه الحملة بفرح واسناد كبير من قبل أهالي المدينة، الذين كانوا يتطلعون دائماً إلى أعمار مناطقهم التي لطالما عانت من الإهمال في الحكومات السابقة، ولكن هذه الفرحة لم تكتمل، حيث أن الحملة التي اعتبروها بمثابة "نعمة لهم" تحولت إلى "نقمة" تعيق حياتهم اليومية.

أحد مواطني قطاع 2 بالمدينة، (م، ب) أكد في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن "بطء وتلكؤ امانة بغداد في اعمار شوارع منطقتهم أدى إلى تعطيل حياتهم اليومية بشكل كبير، لاسيما وأنهم لم يكملوا عملهم وتوقفوا بعدما اغلقوا الشوارع بالانقاض، مما جعلنا غير قادرين على التنقل".

وأعلنت امانة بغداد في وقت سابق، انطلاق حملة لإعمار مدينة الصدر، ابتدأت بشارع الفلاح شرقي العاصمة.

مواطن أخر أوضح في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "أهالي المدينة خائفين جداً من الحالة التي أصبحت شوارعها، لاسيما وأننا على أبواب فصل الشتاء"، مبيناً ان "هطول الامطار في هذه الوضع قد يتسبب بكارثة كبيرة للأهالي، كون شوارعهم تحولت إلى انقاض، دون وجود اكتراث من قبل كوادر الأمانة".

وأضاف أن "أهالي مدينة الصدر يدعمون بشكل كبير حملة أعمارهم ويعدونها منجزاً كبيرا للحكومة وللأمانة، ولكن بطء الإجراءات التي تقوم بها الأمانة والإهمال من قبل بعض الكوادر قد أدى إلى انفعال الأهالي"، داعياً "أمين بغداد إلى توجيه كوادره بالإسراع بإنجاز أعمالهم واكمالها دون التسبب بتضييق الخناق على المواطنين".

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