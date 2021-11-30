2021/11/30 | 13:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بحث نشر الأربعاء أنّ العوائق التي اعترضت سلسلة الإمدادات، وتغيّر طلب المستهلكين، أدّى إلى ارتفاع الكلفة المعيشة في مدن كبرى عالمية عديدة.وأشارت الدراسة إلى أنّ التضخم هو المؤشّر الأسرع الذي تم تسجيله خلال الأعوام الـ5 الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي أغلى مدن العالم لعام 2021؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي أغلى مدن العالم لعام 2021؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).