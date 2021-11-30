’قفزة نوعية’ في إيرادات الشحن الجوي لمطار بغداد الدولي

2021/11/30 | 13:32 - المصدر: وكالة ناس

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الهيئة العامة للكمارك...



تحقيق قفزة نوعية بالايرادات لشهر تشرين الثاني في كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي ................................

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن تسجيل مديرية كمرك الشحن الجوي زيادة ملحوظة بالايردات المالية لشهر تشرين الثاني .

وقالت الهيئة " ان متابعة وتوجيه مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي انعكست ايجابيا بفترة قياسية حيث سجلت ايرادات مديرية كمرك الشحن الجوي ارتفاعا بفارق كبير عن الفترة السابقة .

وتابعت" اننا مقبلون على اعادة النظر بجميع الرسوم الكمركية الخاصة بالسلع الاستهلاكية لغرض تشجيع المستثمرين والتجار والنهوض بواقع القطاع الخاص مضيفا" ان تحقيق تلك الايرادات الكمركية جاء نتيجة للجهود التي تبذلها الأدارة الحالية للهيئة العامة للكمارك العراقية..................................اعلام الهيئة العامة للكمارك٢٠٢١/١١/٣٠

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