من اليابان لأسكتلندا.. أوميكرون يواصل الانتشار

2021/11/30 | 13:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال متحور فيروس كورونا المستجد، أوميكرون، يواصل انتشاره في العديد من دول العالم وسط قلق من خبراء الصحة بأن يكون شديد العدوى مع قدرته المحتملة على تفادي اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.

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