بالفيديو.. حريق كبير في سوق الشورجة وسط بغداد - عاجل

2021/11/30 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق كبير في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حريقا كبيرا أندلع في سوق الاقمشة بالشورجة، مبينا ان فرق الدفاع المدني زجت بأكثر من عشر فرق اطفاء وانقاذ لإخماد الحريق".وأضاف، إنه "تم إخلاء موظفي مصارف الرافدين والرشيد نتيجة الحريق، مشيرا إلى وجود استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في جانب الرصافة".

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