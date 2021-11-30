ارتفاع سعر الذهب وسط تحذيرات من المتحور الجديد لفيروس كورونا

2021/11/30 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن حذر رئيس شركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور أوميكرون بقدر فاعليتها مع السلالة دلتا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1790.92 دولارا للأوقية (الأونصة).وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 لتسجل 1792.90 دولارا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.84 دولارا للأوقية.وانخفض البلاتين 1.4% إلى 949.55 دولارا بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1795.91 دولارا.وكان رئيس شركة صناعة الأدوية /مودرنا/ استبعد بتصريح لصحيفة فانيشال تايمز أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا./انتهى3

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