الاعرجي من جامع الباشا بالموصل : الموصل ما زالت تعاني من الدمار

2021/11/30 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل / نينا/ اعلن ممثل التيار الصدري السيد حازم الاعرجي من جامع الباشا في الموصل القديمة ان مدينة الموصل مازالت تعاني الكثير من الدمار و لا يخفى على الجميع ما ضحت به وما تعرضت اليه من انتهاكات مازال العالم يشهد بذلك.وقال الاعرجي في تصريح صحفي خلال زيارته للموصل مع وفد من التيار أن "السيد الصدر أكد دعمه لجهود المحافظ وادارته المحلية في مجالات الاعمار واعادة النازحين وغيرها من الملفات الاخرى التي مازالت معلقة "واضاف الاعرجي " علينا ان" نكون داعمين لاصلاح المدينة وكما يقول السيد الصدر ان الموصل بين فكين فك الارهاب وفك الفساد ويجب علينا ان نقوم باستئصال هذا الفساد ونطوي صفحته لاتمام مسيرة اعمار هذة المدينة الجريحة "واكد الاعرجي " دعم التيار الصدري الى مدينة الموصل ومعالجة مشاكل الاعمار و الارهاب والذي يحاول التسلل الى المدينة "/انتهى

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