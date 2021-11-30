الاستهانة بهيبة الدولة

2021/11/30 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

رغم الحصول على استنكارات واسعة من جميع

انحاء العالم ومن اعلى المستويات على

خلفية حادثة استهداف منزل رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي ومحاولة اغتياله

بثلاث طائرات مسيرة تم تفخيخها لهذ

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