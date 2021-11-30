حملة اعتقالات في الأماكن الدينية والترفيهية تطال

2021/11/30 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شؤون الإقامة/ بغداد،

الثلاثاء، القبض على 40 متسولاً أجنبياً

لمخالفتهم شروط الإقامة، وذلك من خلال

حملات جابت أماكن دينية وترفيهية.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "

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