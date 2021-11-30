الجمارك: حققنا قفزة نوعية بالايرادات لشهر تشرين الثاني في جمرك الشحن الجوي بمطار بغداد الدولي

2021/11/30 | 13:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم

الثلاثاء، عن تسجيل مديرية جمرك الشحن

الجوي زيادة ملحوظة بالايردات المالية

لشهر تشرين الثاني.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "متابعة وتوجيه مدير ع

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