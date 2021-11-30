2021/11/30 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء عن تصدير ارساليتين من منتجات التمور العراقية ومادة التبن الى الجانب الاردني عبر مركز كمرك طريبيل الحدودي .وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يصدر ارسالتين من التمور والتبن الى الاردن المركز الخبري الوطني.

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