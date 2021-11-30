اندلاع حريق كبير في سوق مشهور وسط بغداد (فيديو)

2021/11/30 | 13:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير، الثلاثاء، في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وذكر مراسل NRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "حريقا كبيرا اندلع في مخازن تجارية بمنطقة الشورجة وسط بغداد، ما أدى الى الحاق أضرار مادية".

وأضاف المراسل، أن "الدفاع المدني استنفرت فرقها في جانب الرصافة من بغداد لاحتواء الحريق"، لافتا الى انه "تم اخلاء موظفي البنك المركزي وبنك الرافدين".

N.A

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