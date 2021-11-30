أقدم المدن التي سكنها الإنسان في العالم داخل العراق

2021/11/30 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعد هيت من أقدم المدن التي سكنها الإنسان في العالم، إذ استمر التواجد البشري فيها دون انقطاع على امتداد آلاف السنين، منذ عهد السومريين حتى يومنا الحالي، لكن ما يميزها عن باقي المدن، هو ان هذه المدينة تستعين بالنواعير بطريقة فريدة من نوعها لنقل الماء من الفرات بهدف الإرواء.

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