العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على مشروع إنتاج مادة الطحين الصفر

2021/11/30 | 14:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، اجتماعا لشركات الغذاء في الوزارة ناقش فيه تقييم وضع أسعار مادة الطحين في السوق المحلية وجهود الوزارة لإعادة أسعار هذه المادة؛ كونها تشكل أولوية مهمة للشعب العراقي.وأعلن الوزير، بحسب بيان نقله الناطق …

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