برهم صالح والحكيم يؤكدان ضرورة توحيد الصف الوطني وتجاوز حالة الانسداد السياسي

2021/11/30 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم على توحيد الصف الوطني وتجاوز حالة الانسداد السياسي، التي يعاني منها البلد بعد انتخابات 10 تشرين الاول الماضي.واستقبل صالح اليوم الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021، الحكيم … Readmore

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